Sergio Ruocco rientra nella villetta di Terno: “Mi piacerebbe tornare a vivere qui, voglio almeno provarci...”

Terno d’Isola (Bergamo), 9 settembre 2024 – Il ritorno di Sergio Ruocco nella villetta di Terno d'Isola. Le sei del pomeriggio sono trascorse da pochi minuti quando la Scirocco bianca del compagno di Sharon Verzeni supera il cancello e imbocca lo scivolo che porta al garage della villetta al numero 28E, in via Mario Merelli, a Terno d'Isola. Qualche minuto e poi e compare Sergio. Ha poco tempo, c'è un impegno che lo chiama in un paese vicino. È il primo giorno di un ritorno definitivo a Terno? "Tornerò definitivamente la settimana prossima", è la sua risposta. Nel villino di Terno Sergio Ruocco ha trascorso tre anni. Dal 30 luglio, subito dopo l'omicidio di Sharon, ferita a morte con quattro coltellate da Moussa Sangare, è ospite della famiglia della fidanzata, a Bottanuco.

La villetta dove vivevano Sergio e Sharon è stata dissequestrata il 4 settembre

L'abitazione di via Merelli è stata dissequestrata il 4 settembre dalla procura della Repubblica di Bergamo. "Tornerà dove ha abitato con Sharon"? Alla domanda, che gli era stata rivolta quel giorno, quando ancora non si sapeva del dissequestro, Sergio Ruocco aveva risposto: "Mi piacerebbe restare lì. Devo provarci. Con Sharon si parlava, si scherzava. Però ci trovavamo veramente bene insieme. Penso che non riuscirò più a trovare una persona come lei".