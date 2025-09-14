Banda del botto in azione nella Bassa

La banda del botto torna a colpire nella Bergamasca, dopo la raffica di colpi compiuti nella prima parte dell’anno. Era da giugno, dopo gli arresti effettuati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, che avevano smantellato uno dei sodalizi specializzati nell’assalto con esplosivo ai bancomat del territorio, che non si verificavano episodi simili. Nella notte tra venerdì e ieri, il nuovo colpo ai danni della filiale del Banco Bpm-Credito Bergamasco di via Rimembranze, a Urgnano. La banda di ladri è entrata in azione intorno alle 3, secondo quanto raccontato dai residenti svegliati da due botti, il primo più forte. I malviventi hanno scassinato la porta d’ingresso dell’istituto di credito e hanno poi fatto saltare il bancomat dall’interno.

La violenza dell’esplosione è testimoniata dai numerosi pezzi di vetri e del bancomat rimasti sulla strada. Ingenti i danni, mentre il bottino prelevato dai banditi non è stato ancora quantificato. Lo stesso bancomat era già stato preso di mira tra il 4 e il 5 gennaio, ma allora i ladri erano fuggiti prima di far esplodere l’ordigno rudimentale inserito nello sportello manomesso. Per dissinescarlo, il giorno successivo, erano state fatte evacuare le famiglie che vivono sopra la banca. Sul nuovo episodio indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio.

Michele Andreucci