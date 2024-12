Ottavia Piana ricoverata in ospedale: lesioni a volto, torace e una gamba

Fonteno (Bergamo) – Ottavia Piana, finalmente all’aria aperta, è stata portata all’ospedale Giovanni III di Bergamo con l’eliambulanza di Brescia, abilitata al volo notturno. Ha riportato lesioni al volto, al torace e ad una gamba. Per capire esattamente quale sia la loro entità serviranno esami ed analisi approfondite.

Ottavia, che è stata alimentata con una flebo e con gel energetici, non ha mai perso conoscenza, anche se ha alternato la veglia al sonno. Una volta caricata sulla barella non si è mai alzata. È stata coperta con la cosiddetta ‘tutona’, impermeabile e antivento e scaldata con tubi speciali in cui passava aria calda. Le sue condizioni sono sempre state monitorate

“I soccorritori hanno analizzato le lesioni sul campo – ha spiegato Mauro Guiducci, vicepresidente del Soccorso alpino e speleologico - non sono di piccola entità e sono state riscontrate in tempo reale. Man mano che l’intervento di soccorso è andato avanti i nostri tecnici hanno affrontato sia gli aspetti legati alla medicina sia a quelli legati alla psicologia dell’emergenza, legati in particolare alla lunga permanenza in cavità”.

Ora la speleologa bresciana è ricoverata. Al momento non sono stati rilasciati bollettini medici.