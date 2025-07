Bergamo, la rabbia dei negozianti danneggiati dal black-out: vogliamo essere risarciti

Bergamo, 3 luglio 2025 – La rabbia dei commercianti. Il giorno dopo il black-out di elettricità che martedì ha tenuto in scacco Bergamo per diverse ore (l’emergenza è rientrata solo intorno alle ore 23), a tenere banco è l’ira degli esercenti che a causa della mancanza di energia elettrica hanno subìto parecchi danni tanto che ora in molti sono intenzionati a chiedere risarcimenti.

“Si è trattato di un’interruzione del servizio pubblico”, afferma qualcuno. La chat WhatsApp aperta tra i negozianti del centro cittadino, quelli che hanno subìto i disagi maggiori – gelati sciolti, phon spenti all’improvviso, Pos non funzionanti – in queste ore è infuocata. Da piazza Sant’Anna e via Garibaldi, quasi tutti gli operatori del commercio hanno cercato dei palliativi, come la torcia del telefono cellulare. “I problemi – rivela Mariarosa Acquaroli, vicepresidente dell’associazione BergamoInCentro – sono iniziati in Città Alta. Poi si sono estesi anche a Bergamo Bassa. Senza luci in negozio i clienti non entravano”.

“Siamo molto preoccupati e perplessi per quello che è accaduto – affermano i rappresentanti dell’associazione Tasso Pignolo –. Riteniamo che certi tipi di forniture dovrebbero dare garanzie diverse. Ci auguriamo che Enel o chi per essa metta a disposizione un riferimento certo per sporgere i reclami ed eventualmente chiedere i risarcimenti del caso”.

Disagi e problemi hanno colpito anche diversi studi professionali. Tra questi quello di Alberto Ribolla, commercialista e consigliere comunale della Lega: “Mi domando se nel 2025, in Lombardia, a Bergamo, possa saltare la corrente in questo modo”. Il black-out di martedì ha colpito anche la funicolare che porta in Città Alta, uno dei simboli della città. Ma il disservizio è stato temporaneo e non ha arrecato disagi agli utenti che erano in carrozza: nessuno è rimasto bloccato perché è stata attivata la funzione manuale che permette alla funicolare, che sta effettuando la corsa, di raggiungere la stazione anche senza corrente elettrica.