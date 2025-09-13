A scuola con ispirazione
Valentina Bertuccio D.
A scuola con ispirazione
Bergamo
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Giorgio Armani testamentoIncidente mortale PaulleseBaby GangParroco denunciatoSuperEnalottoAllerta gialla
Acquista il giornale
CronacaBraccialetti elettronici dopo quelli d’oro
13 set 2025
FRANCESCO SARUBBI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bergamo
  3. Cronaca
  4. Braccialetti elettronici dopo quelli d’oro

Braccialetti elettronici dopo quelli d’oro

Pensavano che il solito e collaudato metodo potesse funzionare. "Buongiorno, sono il capitano dei carabinieri di Albino". Così si...

Pensavano che il solito e collaudato metodo potesse funzionare. "Buongiorno, sono il capitano dei carabinieri di Albino". Così si...

Pensavano che il solito e collaudato metodo potesse funzionare. "Buongiorno, sono il capitano dei carabinieri di Albino". Così si...

Pensavano che il solito e collaudato metodo potesse funzionare. "Buongiorno, sono il capitano dei carabinieri di Albino". Così si è presentato il truffatore a un anziano di 86 anni. Durante la telefonata, il finto capitano ha invitato l’anziano a mettere in sicurezza i propri beni per salvaguardarli dai furti in zona fornendogli un codice di sicurezza. Codice che sarebbe stato utilizzato per la custodia dei beni, prelevati da lì a poco da un finto militare in borghese direttamente dall’abitazione. Con una raccomandazione ben precisa: "Eviti di recarsi in banca o in un posto di polizia nelle prossime 72 ore, altrimenti interferisce con l’attività investigativa in corso". Pochi minuti dopo anche la moglie della vittima è stata contattata telefonicamente. Seguendo le indicazioni del finto carabiniere, ha inviato le foto dei gioielli presenti in casa. Qualche ora dopo, i finti carabinieri si sono fatti consegnare beni preziosi e contanti per un valore di 200mila euro. Dopo la denuncia, le indagini avviate dalla Procura hanno portato i veri carabinieri della stazione di Albino a individuare una coppia di campani di 55 e di 48 anni, i presunti autori della truffa realizzata il 5 maggio. Sulla scorta dei pochi dati forniti dalla vittima, i militari hanno avviato un’indagine acquisendo i filmati delle telecamere della zona, riuscendo a risalire al modello e alla targa dell’auto usata dai truffatori per fuggire. I due campani avevano alloggiato in diversi hotel nelle province di Bergamo, Brescia e Verona: attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza acquisite dalle strutture, sono stati ripresi con gli stessi indumenti indossati durante la truffa oggetto d’indagine. I due, rintracciati nel Casertano, sono finiti ai domiciliari con l’applicazione del "braccialetto elettronico".

F.D.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TruffaCarabinieri