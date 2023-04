Lupi in Alta Valle Seriana: cresce la paura tra i residenti. E si rischia la fuga di turisti

Gandellino (Bergamo) – Cresce la paura tra la popolazione a Gandellino, in alta Valle Seriana, dopo che negli ultimi dieci giorni, sul greto del fiume Serio, sono state ritrovate quattro carcasse di cervo sbranati da una coppia di lupi, la cui presenza sul territorio è stata accertata dalla polizia provinciale, che sta monitorando la situazione. Un allarme che, però, gli esperti della stessa polizia provinciale definiscono ingiustificato, perché il lupo non attacca l’uomo. Anzi, scappa. Ma la preoccupazione tra la gente sale ogni giorno che passa, anche perché una decina di giorni fa un cervo è stato ammazzato nella zona tra l’asilo del paese e il fiume, vicino alle case del centro abitato. Per questo motivo il sindaco di Gandellino, Flora Fiorina, ha ufficialmente chiesto la presenza di un pool di esperti della Regione.

"Non possiamo certo vivere nella paura – spiega il primo cittadino del comune bergamasco –. Sto ricevendo parecchie telefonate di residenti allarmati, ma anche di persone che verrebbero nelle seconde case per il weekend, che chiedono se possono stare tranquilli. Io cosa posso dire loro? Faccio il medico, non sono un’esperta di lupi. Si avvicina la stagione estiva, con tanta gente che arriva e sarebbe bene tranquillizzarla".

Se in altre aree delle Alpi, dal Piemonte al Trentino, iniziano a spuntare cartelli nei boschi e sui sentieri che invitano gli escursionisti a una particolare attenzione per la possibile presenza di predatori, nella Bergamasca tutto ciò appare prematuro. "Il rischio per ora sembra remoto – sottolinea Maurizio Forchini, presidente di Promoserio –. Gli esemplari segnalati sono lontani, probabilmente scesi a valle in questo periodo per la carenza di acqua. Certo, il fenomeno va monitorato ".