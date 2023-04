Coppia di lupi affamata Altra carcassa nel fiume: è la quarta in pochi giorni

Anche ieri è stata rinvenuta la carcassa di un cervo nel fiume Serio, a Gandellino. È la quarta segnalata negli ultimi dieci giorni. In merito "Per quanto riguarda il cervo segnalato ieri, per quanto le verifiche siano ancora in corso l’evento è sicuramente riconducibile a una predazione, ed è verosimile che sia stata opera dei lupi", commenta la Polizia provinciale. Riguardo invece le tre carcasse segnalate precedentemente a mercoledì, la Polizia provinciale evidenzia che "vi sono riscontri che si tratti di predazioni da lupo. L’ipotesi più plausibile è che si tratti sempre della coppia di lupi (uno dei quali con tre zampe) dei quali è stata già accertata la presenza a Gandellino e a Ardesio e Valzurio a dicembre del 2022".