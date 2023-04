Gandellino, lupi filmati mentre sbranano un cervo: allarme in Val Seriana / IL VIDEO

Gandellino (Bergamo) – La fototrappola lo ha immortalato mentre si nutre di una carcassa di cervo nelle montagne sopra Gandellino (Bergamo). È un lupo che, insieme ad un altro esemplare, si muove in Alta Val Seriana e che è stato poi avvistato a Gromo e Oltressenda Alta.

La carcassa di cervo

L’allarme in Val Seriana è scattato nei giorni scorsi dopo che alla Polizia provinciale è arrivata la segnalazione di un cittadino sulla presenza di una carcassa di cervo a Gandellino. Altre due segnalazioni sono arrivate da a Gromo e a Oltressenda Alta, a pochi chilometri da Gandellino.

Le fototrappole

La Polizia provinciale si è così attivata con le operazioni di monitoraggio e verifica, e ha posizionato fototrappole che hanno registrato l’attività di diversi animali. In alcune riprese è stata rilevata una coppia di lupi, di cui uno con 3 zampe.

Il lupo con tre zampe

Queste immagini seguono quelle di qualche mese fa, in cui appaiono lupi, uno dei quali immortalato dalla fototrappola con il particolare dell’assenza di una zampa, intento a mangiare la carcassa di un cervo.

I dati raccolti sullo spostamento degli animali sono stati trasmessi a Regione Lombardia mentre i campioni prelevati sono stati inviati all’istituto di ricerca per l‘analisi genetica.

Il lupo lombardo

Il lupo è tornato in Lombardia intorno al 2000, dopo quasi 80 anni dalla sua scomparsa dal territorio regionale. Il lupo (così come altri animali selvatici) è chiamato specie ombrello perché per vivere ha bisogno di grandi spazi e di una natura ben conservata, nella quale sono presenti numerose altre specie.

Buone notizie?

La loro presenza è quindi un segnale di “buona salute” di un territorio. Se la presenza di grandi carnivori anche sulle nostre montagne quindi è naturale, è altrettanto legittima la preoccupazione di abitanti, per questo una maggiore informazione può garantire una maggiore sicurezza.

Il lupo è un animale schivo e ha paura dell’uomo; preferisce evitare un contatto diretto privilegiando spazi estesi e la natura incontaminata. I suoi sensi sono estremamente acuti per cui è altamente improbabile l’eventualità di avvistarlo prima che lui si accorga della nostra presenza e si allontani.