Tensioni dopo lo sciopero al polo Amazon. Ritirate le sospensioni disciplinari

Ritirate contestazioni e sospensioni disciplinari ai lavoratori del polo logistico di Amazon di Castegnato che avevano scioperato. Lo scorso 18 aprile si era svolto lo sciopero nazionale indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt, per il rinnovo del contratto di secondo livello per i lavoratori della consegna ultimo miglio Amazon, a cui hanno aderito numerosi lavoratori e lavoratrici della filiera. A seguito della mobilitazione, l’azienda Vectum, in appalto presso Amazon, ha avviato otto procedure disciplinari, di cui 4 (tutti delegati sindacali) con sospensione cautelativa. "Fin da subito abbiamo denunciato con forza la natura antisindacale e intimidatoria di tali provvedimenti", spiega Davide Bertolassi, Filt Cgil Brescia. Per questo, nella mattina dell’8 maggio, è stato indetto un nuovo sciopero presso il Polo Logistico Amazon DLO5 di Castegnato.