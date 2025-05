Droga, un affare di famiglia. Arrestata moglie cassiera dello spaccio

Bergamo, 9 maggio 2025 - Gestiva i pagamenti e la contabilità dell’attività del marito: lo spaccio di droga. E per questo una donna rumena è finita in manette

L’attività di famiglia

Aveva creato insieme al marito e altre tre persone un'organizzazione criminale per il traffico di droga nella contea di Iasi, in Romania. Ieri mattina, la 39enne, è stata arrestata dai carabinieri del nucleo investigativo, in esecuzione di mandato europeo. Dopo che la polizia romena aveva preso il compagno, ora in carcere, si era data alla fuga, arrivando in Italia e stabilendosi a Bergamo.

La fuga in Italia

Gli agenti, dopo la segnalazione della presenza della donna sul territorio da parte del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno rintracciato la 39enne, osservandola e pedinandola per quasi un mese per capire la sua routine. Nella mattinata di ieri, 8 maggio, i militari si sono appostati nei pressi della casa, attendendo il rientro della donna. Appena arrivata in auto l'hanno fermata e tratta in arresto.

Cassiera e contabile

Nell'organizzazione, che si dedicava principalmente al rifornimento di cocaina, la donna si occupava della gestione dei pagamenti, ricevendo sui propri conti correnti il denaro proveniente dalle vendite.