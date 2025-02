Lancia l’anziano cane dal finestrino dell’auto: identificato e denunciato dalla Lav

Villongo (Bergamo), 7 febbraio 2025 - Ha lanciato il suo anziano cane dal finestrino dell’auto in corsa ma è stato visto da due testimoni, rintracciato dai volontari Lav ( Lega Anti Vivisezione) e denunciato.

“È accaduto - spiega la Lav – la scorsa settimana a Villongo, in provincia di Bergamo. Due testimoni dell’ennesimo gesto di violenza nei confronti di un animale hanno soccorso il cane, un meticcio di 15 anni, portandolo in una clinica veterinaria per offrirgli le prime cure. Il caso è stato quindi segnalato a LAV, che proprio in quei giorni stava avviando il lavoro dello Sportello contro i maltrattamenti di Bergamo, primo presidio in Lombardia a tutela degli animali del territorio”.

Tramite l’avvocata Sara Veri, responsabile dello Sportello territoriale, Lav ha depositato denuncia, ha avanzato istanza di sequestro preventivo del cane, che è ancora ricoverato in una struttura che lo sta curando, e ha richiesto la custodia dell’animale.

“ll proprietario dell’animale, infatti, è stato identificato, ma ha dichiarato che il cane era scappato e non era più con lui. Si è aperta quindi un’indagine su chi possa essere il responsabile di un gesto così atroce”.

“Auspichiamo - continua la Lav - che la Procura accolga la nostra richiesta, perché avremmo già individuato una famiglia disposta a prendersi cura del cane e a offrirgli affetto e serenità almeno per il tempo che gli rimane da vivere”.

““È necessario e urgente un intervento deciso nei confronti dei violenti, i numeri dei reati contro gli animali in Italia sono ancora altissimi – spiega Annarita D’Errico, responsabile nazionale degli Sportelli LAV contro i maltrattamenti sugli animali – Contiamo circa 9.000 procedimenti giudiziari aperti ogni anno nel nostro Paese per reati a danno di animali, con una denuncia ogni 55 minuti. Nello specifico, in Lombardia nel 2023 sono stati registrati almeno 908 fascicoli per reati contro gli animali, circa il 10,50% di quelli nazionali, con un’incidenza pari a 9,06 procedimenti per 100.000 abitanti, e almeno 552 indagati”.

“Gli Sportelli LAV cercano di contrastare questa crudeltà dilagante, offrendo la possibilità di segnalare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e violenze, e di salvarlo in collaborazione con le Istituzioni preposte”.