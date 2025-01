Nasce a Bergamo il primo sportello contro i maltrattamenti sugli animali: ecco come segnalare i casi

Bergamo – Apre ufficialmente a Bergamo il primo sportello territoriale contro i maltrattamenti sugli animali. A gestirlo sarà la Lega anti-vivisezione (Lav), che nella provincia è attiva da circa vent’anni. Lo sportello sarà inaugurato il 29 gennaio alle 10.00 nella Sala Galmozzi del palazzo comunale di Bergamo, al civico 4 di via Torquato Tasso.

L’idea vuole rispondere alla necessità di segnalare i numerosi casi di gravi maltrattamenti che possono sfociare nella morte degli animali. L’ultimo rapporto Zoomafia ha contato, nel 2023, oltre 7.117 procedimenti per reati a danni degli animali, con 3657 indagati (sulle 127 Procure che hanno risposto all’associazione, tre quarti del totale a livello nazionale).

Lo Sportello di Bergamo accoglierà le segnalazioni al numero di telefono 344-1362519 e per e-mail (maltrattamentibergamo@lav.it), dove la responsabile dello Sportello prenderà in carico le segnalazioni; sia attraverso un sito web da noi appositamente sviluppato.

Gli Sportelli Lav, già attivi da gennaio 2023 a Trento e a Verona, da giugno 2023 a Bari, e da gennaio 2024 a Lucca e a Bologna offrono la possibilità di salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e violenze, in collaborazione con le Istituzioni preposte. Raccolgono, infatti, le segnalazioni riguardanti comportamenti costituenti reato in danno agli animali e le gestiscono in collaborazione con le Forze di Polizia.

I cinque Sportelli Lav già attivi sul territorio nazionale hanno raccolto ben 959 segnalazioni in totale, che hanno portato al salvataggio di 448 animali (dati aggiornati al 31 dicembre 2024). Rispetto al 2023 c’è stato quindi un notevole incremento per entrambi i dati, a dimostrazione che la presenza degli Sportelli risulta essere sempre più importante e significativa per combattere questo fenomeno diffuso. L’inaugurazione di un nuovo Sportello anche nel territorio lombardo consentirà di fare sempre di più e meglio per gli animali: segnalare un maltrattamento, infatti, è il primo passo per riuscire a salvare un individuo in pericolo.