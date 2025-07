Bergamo, carne conservata nel box auto accanto al ristorante: scattano sequestro e sanzione

Bergamo - Controlli della Polizia locale e dell’Ats in un esercizio di ristorazione di via Bono: sequestrati oltre 50 chili di carne senza tracciabilità.

L’intervento sabato scorso quando l’unità di Polizia commerciale della Polizia locale di Bergamo è intervenuta in via Bono a seguito di una segnalazione su presunte irregolarità nella gestione degli alimenti da parte di un ristorante. Secondo quanto indicato nella segnalazione, il personale sarebbe stato visto trasportare della carne da un locale confinante, apparentemente un’autorimessa, all’interno dell’esercizio di ristorazione. Gli agenti, giunti sul posto, hanno effettuato un’ispezione dell’esercizio e successivamente sono entrati nella struttura adiacente, che si è rivelata essere utilizzata come deposito di materie prime alimentari.

Il locale, esternamente assimilabile a un box auto, era dotato di celle frigorifere, un lavandino e un’affettatrice. All’interno delle celle frigorifere sono stati rinvenuti numerosi sacchetti contenenti carne macinata, privi di etichettatura e di dubbia provenienza. In considerazione della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’Ats di Bergamo. I tecnici sanitari, giunti successivamente sul posto, hanno riscontrato carenze igienico-sanitarie e la presenza di alimenti completamente privi di tracciabilità.

Al termine dell’attività ispettiva, sono stati sequestrati 51,1 chili di carne ed è stata elevata una serie di sanzioni per la mancata tracciabilità degli alimenti e le condizioni igieniche non conformi dei locali. L’intervento rientra nella consolidata collaborazione tra Polizia locale e Ats di Bergamo, volta a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza alimentare all’interno degli esercizi pubblici.