Incidente in montagna in Valtorta: muore escursionista di 77 anni

Valtorta (Bergamo), 17 maggio 2025 - Secondo morto in montagna, oggi sabato 17 maggio 2025.

Un uomo di 77 anni anni ha perso la vita precipitando durante un’escursione in quota in Val d'Ancogno a Valtorta, in alta val Brembana lungo il sentiero che conduce al rifugio Gazzaniga.

L’incidente è avvenuto verso le 13.30 in una zona particolarmente impervia a 1.300 metri di altitudine nella zona del pizzo Baciamorti.

Secondo la prima ricostruzione il 77enne era in compagnia di amici, quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e l’elicottero del 112 di Zogno e l’elisoccorso ma il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. A ricostruire l’esatta dinamica di questa tragedia saranno i carabinieri di Zogno.

La tragedia sul Resogone

In mattinata aveva perso la vita su Resegone, provincia di Lecco un escursionista di 44 anni, residente a Treviglio, nella Bergamasca. Al momento della tragedia non c’era nessuno con lui a parte il suo cane che lo ha vegliato e guaendo ed abbaiando ha attirato l’attenzione di un’altro escursionista che ha dato l’allarme.