Valbondione, inciampa e precipita per 100 metri: morto il 54enne Flavio Mologni

Bergamo, 26 aprile 2025 – Tragedia durante una gita sulle montagne di Valbondione, nella Bergamasca: un uomo è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri.

L’allarme è scattato verso le 13. Flavio Mologni, 54enne nato ad Alzano Lombardo e residente a Scanzorosciate, stava percorrendo il sentiero invernale per raggiungere il rifugio Curò a 1900 metri insieme a quattro amici quando sarebbe inciampato e precipitato per circa 100 metri.

Da Bergamo è decollato l’elisoccorso del 118 e l’uomo è stato raggiunto da una squadra del Soccorso alpino della stazione di Valbondione: purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Clusone.

Lo scorso 3 aprile, a perdere la vita era stato Giuseppe Gallizioli, 85 anni, di Riva di Solto: l’uomo era morto dopo essere scivolato e caduto in un bosco non lontano dalla sua abitazione. L’anziano era uscito da casa ma non aveva mai fatto rientro ed era stato trovato a poche decine di metri di distanza, in fondo a una valletta, dove era caduto battendo la testa.

Mentre, qualche giorno prima, il 30 marzo, un escursionista milanese di 62 anni, Guido Valli, era morto in un infortunio avvenuto ai Corni di Canzo, nel Comasco. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava percorrendo un sentiero nella zona del Corno Occidentale, dove è caduto, scivolando per circa sessanta metri lungo un tratto impervio.