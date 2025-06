Bergamo, si schianta in auto contro un camion a Casazza: muore donna

Casazza (Bergamo), 5 giugno 2025 – Schianto mortale nella tarda mattinata di oggi 5 giugno a Casazza, in Val Cavallina, a circa 24 chilometri dal capoluogo orobico. L’incidente ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante, che si sono scontrati all’altezza di via Drione, la strada che porta a Gaverina Terme, poco dopo mezzogiorno.

L’impatto

L’impatto fra l’auto condotta da una donna – l’età non è stata per il momento resa nota – e il mezzo pesante è stato fatale per la conducente: quando sono arrivati i soccorsi per lei non c’era più niente da fare. Praticamente incolume l’uomo alla guida del camion. Sul posto sono subito arrivati l’ambulanza della Croce Rossa e l’elisoccorso, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e a una pattuglia dei carabinieri di Clusone.

(Articolo in aggiornamento)