Si schianta in Vespa contro un furgone: muore a 66 anni Gian Alberto Russi

Ghisalba (Bergamo), 23 maggio 2025 – Un uomo di 66 anni originario di Martinengo, Gian Alberto Russi, alla guida di una Vespa, ha perso la vita nello scontro frontale con un furgone.

L’incidente a Ghisalba, nella Bassa Bergamasca, intorno alle 13.35 in via dei Campi, strada che collega Martinengo a Ghisalba, nella zona di Villanova. La vittima, un operaio, si stava recando al lavoro e viaggiava su un tratto di strada che percorreva tutti i giorni. Tra alcuni mesi sarebbe andato in pensione. Non si può escludere che le cattive condizioni meteo e l’asfalto scivoloso dopo le abbondanti piogge possano aver contribuito a provocare l’incidente. A un certo punto l’uomo si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò.

L’impatto è stato violento, l’uomo e la moto sono stati scagliati a metri di distanza in un campo che costeggia la strada. Anche il furgone è uscito fuori strada terminando la corsa in un campo di frumento. Illeso il conducente del mezzo, 23 anni, dipendente della ditta Ab Service, che si è fermato per prestare soccorso al motociclista. L’allarme è stato immediato. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica della Croce rossa di Urgnano, oltre alla Stradale di Treviglio, e nel frattempo è stato richiesto anche l’invio dell’elisoccorso decollato da Bergamo. Le condizioni del ferito sono parse subito gravi, quando i sanitari hanno raggiunto il punto in cui si era verificato lo schianto per lui non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Russi lascia nel dolore la moglie, quattro sorelle e un fratello. Giusy, una delle sorelle, lo ricorda: «Ho perso il papà quando avevo 9 anni, Gian Alberto mi ha cresciuto. Per me era come un padre».