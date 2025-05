Un’esperienza di cittadinanza attiva

Dal 13 al 28 febbraio la nostra scuola “G. Pascoli” di Curno ha ospitato la mostra “Sciesopoli, la colonia dei bambini ebrei di Selvino”, realizzata dall’archivista informatico Bernardino Pasinelli e presentata dall’Associazione figli della Shoah. Forte della sua esperienza con il progetto “Adotta una mostra”, l’istituto ha allestito l’esposizione in occasione del Giorno della Memoria, coinvolgendo alunni di diverse classi come guide d’eccezione.

Gli studenti hanno partecipato a un incontro formativo con l’archivista Bernardino Pasinelli e con il regista Enrico Grisanti, che ha proiettato un filmato su Sciesopoli. In seguito, i ragazzi hanno approfondito l’argomento per prepararsi al ruolo di guide per la cittadinanza. Gli alunni di terza media hanno curato la brochure informativa, la locandina, gli inviti e realizzato con la stampante 3D un portachiavi “ricordo” per i visitatori.

La mostra è stata allestita nell’atrio dell’istituto. In un’aula adiacente sono stati collocati alcuni QRcode sui banchi che permettevano di ascoltare, inquadrandoli con gli smartphone, brani tratti dal libro “Casa libera tutti” di Lorenza Cingoli sulla vita quotidiana di Nina, una bambina ebrea di Sciesopoli, letti dagli studenti dell’istituto. Nell’auditorium si poteva visionare il documentario di Grisanti su Sciesopoli, con testimonianze degli ex ospiti e degli abitanti di Selvino.

La colonia di Sciesopoli ieri e oggi Sciesopoli, originariamente colonia estiva fascista (il nome ricorda l’eroe risorgimentale Amatore Sciesa), nel 1945 divenne una casa di accoglienza per i bambini e ragazzi ebrei sopravvissuti alla Shoah, provenienti da tutta Europa.

Rinominata “La Repubblica dei bambini di Selvino”, la colonia accolse circa 800 giovani orfani. La direzione era affidata a Moshe Zeiri, un ebreo polacco, trasferitosi nel 1935 nella Palestina mandataria. Arruolatosi nell’esercito britannico, alla fine della guerra, rimasto di stanza nei pressi di Milano, assunse l’incarico di direttore. I ragazzi furono aiutati a superare il trauma, a recuperare fiducia e affetto, a rafforzare le loro radici ebraiche e a guardare al futuro. Impararono l’ebraico e un mestiere.

Oggi la colonia è una proprietà privata, ma recentemente al suo recupero è stato imposto un vincolo storico e architettonico. Della struttura oggi si possono visitare il corpo centrale dell’edificio e il parco.

Alcuni anni fa, i “Bambini di Selvino” sono tornati con le loro famiglie per commemorare la loro storia di rinascita insieme alla comunità di Selvino. È stata un’occasione speciale, carica di emozioni e ricordi, in cui passato e presente si sono intrecciati in un abbraccio simbolico.

La mostra è stata aperta al pubblico sabato 22 febbraio, con gli studenti nel ruolo di guide per i cittadini di Curno, facendosi testimoni attraverso un atto di cittadinanza attiva.