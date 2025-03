L’ultima telefonata a casa e quel sospetto guardando il navigatore: la tragedia di Riccardo e Nora a Cavernago

Cavernago (Bergamo) – La cittadina di Cavernago e la frazione di Malpaga piangono Nora Jawad e Riccardo Gualandris. Intanto pregano per Dalila: la sorella gemella di Nora, che è ricoverata in condizioni gravissime agli Spedali Civili di Brescia. Anche un quarto ragazzo è ricoverato, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Ora si trova all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I quattro bergamaschi, tutti 19enni, avevano trascorso una serata in discoteca a una festa universitaria venerdì sera e stavano arrivando a casa quando sono rimasti coinvolti nel tragico incidente avvenuto sulla nuova bretella del paese.

La vicinanza del paese

Nora e Riccardo sono stati portati nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, che si trova accanto al castello di Malpaga. Le due famiglie hanno deciso di tenerli vicino anche nel momento dell’ultimo saluto, dato che i due erano molto amici e uniti da sempre. Fin dalle prime ore del mattino di ieri sono state decine le famiglie, i giovani, i compagni di scuola e i volontari dell’oratorio che hanno voluto dare conforto alle due famiglie, spezzate dal dolore immenso per la perdita subita e dalla preoccupazione per i feriti.

La telefonata

Quando i ragazzi erano usciti dalla discoteca avevano chiamato a casa, spiegando che tutto andava per il meglio. Non sono però rientrati nei tempi previsti. Consultando il navigatore collegato alla Opel Astra della madre delle gemelle Jawad i genitori hanno visto che era fermo. Poco dopo hanno sentito il suono delle sirene e così hanno capito che era successo qualcosa. Sono andati sul luogo segnalato dal sistema, scoprendo la tragedia. Oggi alle 14.30 in chiesa si svolgeranno i funerali di Riccardo. Nora sarà salutata al cimitero, alle 15.30.