Incidente a Cavernago, scontro frontale tra auto e camion all’alba: morti due 19enni, gravissimi altri due ragazzi

Cavernago (Bergamo), 22 marzo 2025 – Tragedia all’alba di oggi, sabato 22 marzo in provincia di Bergamo. Riccardo Gualandris e Nora Jawad, entrambi di 19 anni, sono morti un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina alle 5 sulla statale 498 all'altezza di Cavernago (Bergamo), dove l’Opel su cui viaggiavano si è scontrata frontalmente con un camion. Un impatto devastante: la parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta.

Incidente mortale a Carvenago (Bergamo)

Il gruppo di amici di ritorno a casa

L’allarme è scattato pochi minuti dopo le 5, sabato 22 marzo. Il bilancio dell’incidente è drammatico. Stando a quanto emerso oltre ai due 19enni deceduti sul posto, sono rimasti feriti altri due giovani, secondo quanto si apprende in modo grave. Si tratterebbe di un ragazzo e una ragazza della stessa età delle due vittime. I due feriti – come riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) sono stati portati in ambulanza e in elisoccorso in ospedale a Bergamo e Brescia, in codice rosso. Le loro condizioni sarebbero quindi critiche anche se al momento non si sa se siano in pericolo di vita. Il gruppo di amici, in base alle prime informazioni, era di ritorno a casa dopo una serata trascorsa insieme. Illeso il conducente del mezzo pesante coinvolto nello schianto.

Mezzi di soccorso sul luogo in cui un ragazzo e una ragazza, entrambi di 19 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 5 su una statale all'altezza di Cavernago (Bergamo), dove un'auto si è scontrata frontalmente con un camion. Altri due giovani sono rimasti feriti (Ansa)

I soccorsi sul luogo della tragedia

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 accorsi sul luogo dell’impatto fatale con due automediche, due ambulanze e l’ausilio di un elicottero. Lungo la statale a Cavernago sono accorsi anche gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco da Romano di Lombardia e Dalmine. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sulla quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo della tragedia per i rilievi del caso. L’impatto, come detto, è stato frontale. Non è ancora noto chi si si trovasse alla guida dell’auto.