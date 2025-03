Riccardo Gualandris e Nora Jawad, morti nell’incidente in auto. Cavernago sotto choc: “Giocavano a calcio e pallavolo. Sempre pronti ad aiutare in paese e all’oratorio”

Cavernago (Bergamo), 22 marzo 2025 – "È una tragedia immane. Li ho visti crescere, sono come miei figli". Le parole colme di sgomento del sindaco di Cavernago (Bergamo), Giuseppe Togni, rispecchiano la cappa di dolore che da questa mattina ammanta il centro della Bergamasca, 3mila abitanti, a 12 chilometri dal capoluogo.

Le due vittime: Riccardo e Nora

Il paese piange due ragazzi, Riccardo Gualandris e Nora Jawad e prega per gli altri due feriti del terribile incidente avvenuto all’alba lungo la statale 498. I quattro amici stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme in discoteca. “I ragazzi erano molto conosciuti in paese –ha ricordato il primo cittadino Togni -. Nora giocava a pallavolo, Riccardo a calcio, ed entrambi erano volontari alle sagre del paese e impegnati in oratorio”.

Lo schianto dopo la serata insieme

La tragedia si è consumata attorno alle 5 di sabato 22 marzo. Stando a quanto emerso i quattro ragazzi, tutti di 19 anni e residenti a Cavernago, si trovava a bordo di una Opel Corsa quando – per cause in corso di accertamento – si sono schiantati contro un camion. Un impatto frontale devastante, che ha letteralmente polverizzato la parte anteriore dell’utilitaria. Il bilancio dello schianto è drammatico: due vittime e due feriti gravi, ricoverati in ospedale in condizioni critiche.

Paese sotto choc

Il paese è sotto choc, una comunità attonita che ora si stringe attorno alle famiglie delle vittime e prega per i due feriti (un ragazzo e una ragazza, sempre di 19 anni). Il Comune ha anche annullato la cerimonia in ricordo delle vittime della pandemia in programma oggi. Sui social il Comune ha espresso "profondo dolore", unendosi "al cordoglio delle famiglie colpite da questa tragedia". Sulla dinamica dello schianto sono in corso accertamenti da parte della Polstrada, intervenuta insieme a vigili del fuoco e mezzi del 118 sul luogo dell’incidente, alle prime luci di questa mattina.