Il film della tragedia di Cavernago, dalla festa universitaria al Setai allo schianto della Opel Corsa con il tir: morti Riccardo e Nora, gravissima la sorella gemella Dalila

Cavernago (Bergamo) – La Opel Corsa sulla quale viaggiavano ridotta a un groviglio di lamiere contorte. La parte anteriore squarciata. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare parecchio per estrarre i corpi: una scena raccapricciante. Un passo indietro. Prima c’è stata la festa universitaria alla discoteca Setai di Orio al Serio, una serata all’insegna del divertimento. Il rientro a casa e poi il frontale contro un camion. L’impatto violentissimo. Due vite spezzate in un amen, altre due in pericolo di vita: ora si trovano ricoverati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e agli Spedali civili di Brescia. Un bilancio pesante che potrebbe aggravarsi.

Chi sono le vittime

Tutti giovanissimi, 19enni, di Cavernago, hinterland di Bergamo. Coetanei e amici. Adesso c’è un paese che piange i suoi figli. Un paese attonito, sotto choc, stretto attorno alle famiglie straziate dal dolore. Le vittime. Nora Jawad, al volante della Opel Corsa; al suo fianco Riccardo Gualandris: morti sul colpo. Dietro sedevano la sorella gemella di Nora, Dalila, e Tommaso. Quattro studenti: Nora e Dalila da poco si erano iscritte a Scienze infermieristiche. La scelta di aiutare gli altri. L’incidente sulla provinciale 498 a Cavernago, lungo la nuova bretella.

L'incidente a Cavenago. Nel riquadro, Riccardo Gualandris e Nora Jawad

L’incidente all’alba sulla “bretella”

Erano da poco passate le 5 di mattino. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dello schianto. All’origine potrebbe esserci una invasione di corsia, ma è solo una ipotesi al vaglio della Polizia stradale di Bergamo. La Opel Corsa con i quattro amici mentre percorre la strada del rientro che all’improvviso va a sbattere contro il mezzo pesante. Per Nora e Riccardo, che sedevano davanti, non c’è stato via di scampo. Sul posto per i soccorsi, due squadre dei vigili del fuoco di Romano di Lombardia e Dalmine, oltre a due ambulanze, due automediche e l’elicottero del 118 arrivato da Brescia. Illeso il conducente del camion: sottoposto ad alcoltest e al test della droga, è risultato negativo. Effettuati prelievi sulle vittime. Le salme sono già state restituite alle rispettive famiglie. Il pm di turno nelle prossime ore aprirà un fascicolo, per la ricostruzione farà effettuare una perizia cinematica. I mezzi sono stati sequestrati.

Lutto cittadino a Cavernago

A Cavernago bandiere a mezz’asta in segno di lutto. Ieri pomeriggio tantissimi amici si sono recati nella chiesa di Malpaga per una preghiera per Nora e Riccardo, ma anche per i due amici feriti. «Quando ho saputo dell’incidente ho avuto quasi un mancamento. È una tragedia immane per la nostra comunità – afferma il sindaco di Cavernago, Giuseppe Togni -. Il nostro è un paese dove tutti si conoscono: Riccardo e Nora erano due ragazzi noti, lui faceva parte della nostra società di calcio e lei giocava a pallavolo per la polisportiva del paese. Facevano parte del consiglio comunale dei ragazzi, davano una mano alle sagre e in oratorio».

Gli studi, l’impegno, lo sport

Riccardo aveva studiato all’istituto Majorana di Seriate e, tra le altre cose, era dirigente accompagnatore degli allievi Under 17: «Un ragazzo splendido che si era reso disponibile per darci una mano», racconta commosso Claudio Tuttavilla direttore tecnico dell’Asd Cavernago. La società, in queste ore, si sta impegnando per sospendere tutte le attività e le partite del weekend, dai pulcini fino alla prima squadra. Nora, come la sorella, studiava infermieristica a Milano. I funerali di Riccardo si svolgeranno lunedì 24 marzo alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Cavernago, poi seguirà la tumulazione al cimitero del paese, dove alle 15,30 verrà portato l’ultimo saluto anche a Nora. Per quel giorno a Cavernago sarà lutto cittadino.