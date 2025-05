Il degrado di via Cappuccini. Aggredita una donna : "Qui viviamo nella paura"

Continua a far discutere a Bergamo la situazione di degrado con cui da tempo sono costretti a convivere i residenti di via dei Cappuccini, dove da alcune settimane si sono spostati a vivere diversi senzatetto e sbandati sgomberati un mese e mezzo fa dalla stazione delle Autolinee (quella dei bus). L’ultimo, gravissimo, episodio, è avvenuto all’alba di ieri mattina, sotto i portici del convento dei frati Cappuccini. Una donna è stata aggredita, picchiata e ha corso il rischio di essere violentata da un cittadino straniero. L’allarme è scattato intorno alle 4,40, quando alcuni residenti dei vicini condomini hanno sentito le urla della vittima dell’aggressione che chiedeva disperatamente aiuto. Gli abitanti hanno immediato chiamato il 112 e, poco dopo, sul posto sono arrivate alcune volanti della polizia. Gli agenti hanno colto in flagranza e arrestato l’individuo, che stava picchiando la donna e stava tentando di abusare di lei. La vittima, sotto choc, è stata invitata dalle forze dell’ordine a denunciare l’accaduto, in modo tale da poter richiedere un provvedimento di espulsione per il soggetto arrestato. L’episodio ha suscitato nuove polemiche da parte dei residenti. "Ci risiamo, la situazione va sempre peggio -sottolinea un membro del Comitato di quartiere -. Noi residenti viviamo costantemente in questa situazione di insicurezza. Non solo la notte, ma anche durante le ore del giorno. I commercianti della vicina via Divisione Tridentina, per esempio, ormai hanno paura ad entrare e uscire dai loro negozi. Alcuni addirittura scortano i loro clienti alle auto, per evitare problemi. Attendiamo interventi decisi". Gli stessi frati Cappuccini, che ogni giorno servono pasti alla mensa a favore dei senzatetto e delle persone in difficoltà economiche, alcune settime fa erano stati costretti ad allontanare delle persone. M.A.