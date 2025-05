Senzatetto al parco Marenzi: "Situazione fuori controllo"

Continua a far discutere a Bergamo la presenza in diversi quartieri della città dei clochard e degli sbandati che un mese fa sono stati sgomberati dalla stazione delle Autolinee (quella dei bus) e che da quel momento stanno cercando altri posti dove stare, suscitando il malumore dei residenti che si lamentano dei bivacchi e dei comportamenti violenti di alcune di queste persone.

L’ultima protesta arriva da via Frizzoni, dove la situazione al parco Marenzi, secondo i cittadini, è fuori controllo: ci sono persone che bivaccano su prato e panchine, spesso ubriache e moleste, fanno i propri bisogni in mezzo al prato incuranti delle persone presenti e portano bottiglie di alcolici nonostante un cartello vieti di introdurli. Senza contare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con un viavai di persone che si aggirano con piccoli zainetti e le panchine rese inutilizzabili in quanto occupate da senzatetto, probabilmente ubriachi, che le utilizzano come giacigli.

"Siamo consapevoli della complessità della situazione – spiega l’assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni –. Facciamo il possibile per sorvegliare la zona. Le pattuglie della polizia locale passano due, tre volte al giorno al parco Marenzi. Invito comunque i cittadini a chiamare il 112 o la polizia locale se hanno bisogno. Negli ultimi mesi abbiamo segnalato sedici persone come assuntori di droga, segno che l’impegno da parte nostra c’è". "Il custode – sottolinea l’assessore al Verde pubblico di Palazzo Frizzoni, Oriana Ruzzini – è presente per tre ore al giorno e, quando serve, chiama le forze dell’ordine".

La situazione di questi quartieri cittadini è nota anche alla Caritas, che sta profondendo il massimo impegno per riuscire a gestire i senzatetto allontanati dalle Autolinee. "Qualcuno se n’è andato da Bergamo – rivela don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana – mentre qualcun altro ha trovato posto in altri luoghi. Noi abbiamo le strutture stracolme e più di così non possiamo fare. C’è anche da sottolineare che non tutti i clochard vogliono venire al dormitorio Galgario, perché non si possono bere alcolici".