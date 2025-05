Discariche e vandalismi. L’IA entra in polizia locale

L’intelligenza artificiale entra nella centrale operativa della polizia locale di Capriate San Gervasio, Brembate e Boltiere per fornire un aiuto nella sorveglianza del territorio, in special modo nell’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti e agli atti vandalici. La novità tecnologica è stata introdotta nell’ambito del potenziamento del sistema di videosorveglianza. Un progetto che ha ottenuto 40mila euro dalla Regione, fondi che andranno a coprire il 50% della spesa per l’intervento da 80mila euro. Finora, infatti, i sistemi di videosorveglianza dei tre Comuni coinvolti nel progetto erano scollegati e inviavano le immagini registrate a tre server diversi, con difficoltà e lungaggini di consultazione in caso di necessità. Ora, invece, tutto arriva al comando di Grignano, frazione di Brembate.

Per rendere più veloce l’attività della polizia locale dei tre paesi, si è poi deciso di fare un ulteriore passo avanti dal punto di vista tecnologico. Il sistema di videosorveglianza è stato implementato con un particolare software di intelligenza artificiale per l’identificazione degli episodi. Il beneficio è che, una volta constatato il verificarsi di una determinata criticità, gli agenti non dovranno più andare a vedere dieci ore di filmati per capire in che situazione è avvenuta e chi è coinvolto. Il nuovo software, infatti, applicato ai casi di abbandono di rifiuti lungo le strade e agli atti vandalici (soprattutto quelli nei parchi pubblici), selezionerà automaticamente tutte le immagini delle persone che sono passate di fronte a un determinato luogo e che si sono rese protagoniste della condotta sospetta.

Il progetto di rafforzamento del sistema di videosorveglianza prevede anche l’installazione di sette nuove postazioni di controllo e identificazione degli accessi veicolari nei tre paesi, che si andranno ad aggiungere ai dodici già esistenti.

L’obiettivo è andare a coprire gli accessi a Brembate, Capriate e Boltiere che risultano ancora scoperti dalle telecamere. Nel frattempo il comando di polizia locale di Capriate, Brembate e Boltiere ha creato una centrale operativa unica, contattabile via telefono dalle 7,30 alle 19.