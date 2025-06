Quindici anni di violenze: marito allontanato da casa

Per oltre quindici anni ha costretto la moglie a subire violenze di ogni tipo, ma lei ha trovato il coraggio di denunciarlo e lo scorso 4 giugno i carabinieri della Tenenza di Zingonia, a Verdellino, hanno eseguito l’ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal gip del tribunale di Bergamo nei confronti del marito e padre violento: si tratta di un indiano di 45 anni. L’indagine è scattata da una segnalazione della vittima nell’aprile scorso. Le dichiarazioni raccolte e gli approfondimenti investigativi hanno consentito di delineare il quadro di violenze domestiche. Secondo quanto ricostruito, infatti, l’uomo avrebbe iniziato ad aggredire fisicamente la compagna già durante il periodo di convivenza in provincia di Latina, intorno al 2010. I comportamenti violenti sarebbero poi proseguiti anche dopo il trasferimento della famiglia in Lombardia. Nel febbraio 2025, la donna avrebbe subito una violenza sessuale da parte del marito. Il mese successivo l’uomo avrebbe rimproverato e minacciato la moglie per essere uscita di casa senza averlo preventivamente informato, mentre in un’altra circostanza la vittima sarebbe stata costretta a consegnare il proprio telefono cellulare e il denaro dello stipendio. L’inchiesta, condotta con estrema riservatezza, ha compreso l’ascolto di numerosi testimoni e il costante monitoraggio della situazione familiare.F.D.