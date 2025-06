Minuti da incubo a Orio al Serio: passeggero aggredisce la polizia e tenta di rubare la pistola a un agente

BERGAMO – La notte si è trasformata in un incubo per gli agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. Alle 2:30 di martedì notte, il volo Ryanair proveniente da Londra Stansted è atterrato portando con sé un uomo fuori controllo: Italo Farias Dos Santos, 24 anni, brasiliano residente a Vigasio, completamente ubriaco.

Durante il volo, il giovane aveva già creato problemi ai passeggeri seduti accanto, tanto che il pilota aveva allertato la polizia prima dell’atterraggio. Appena sceso dall’aereo, Dos Santos ha dato in escandescenze, scatenando una violenza inaudita contro gli agenti che tentavano di calmarlo. Un poliziotto se l’è cavata con frattura del naso e del gomito (prognosi di quattro settimane), il collega con polso slogato (dieci giorni di prognosi).

Ma il peggio doveva ancora arrivare. Il ventiquattrenne, in preda alla furia, ha tentato di sfilare la pistola di ordinanza a uno degli agenti, minacciando entrambi anche dopo essere stato ammanettato. Nemmeno il taser è riuscito a fermarlo: alla fine è dovuto intervenire un medico per sedarlo.

Questa mattina, davanti al giudice per il processo per direttissima, Dos Santos si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto è stato convalidato con obbligo di firma due volte a settimana. Il processo riprenderà il 7 ottobre, mentre i due agenti feriti dovranno fare i conti con non pochi giorni di convalescenza.