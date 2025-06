Maltrattamenti e violenze sulla moglie per 15 anni: arrestato

Bergamo – Un uomo di 45 anni è stato arrestato lo scorso 4 giugno dai carabinieri, in provincia di Bergamo, dopo una segnalazione, avvenuta ad aprile, da parte della moglie. Il 45enne avrebbe aggredito più volte la donna. Un incubo che, secondo le accuse, sarebbe durato 15 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l'uomo avrebbe iniziato ad aggredire fisicamente la compagna quando vivevano in un’altra regione, intorno al 2010. La violenze sarebbero proseguite anche dopo il trasferimento della famiglia in Lombardia. In particolare, nel febbraio 2025, la donna avrebbe subito una violenza sessuale da parte del marito, il quale l'avrebbe costretta a un rapporto contro la sua volontà.

Solo un mese dopo l'uomo avrebbe rimproverato e minacciato la moglie per essere uscita di casa senza averlo informato, aggredendola verbalmente. Le violenze sono continuate anche nel periodo successivo, in un'altra occasione, il 16 aprile scorso, la donna sarebbe stata picchiata e costretta a dare al marito il cellulare e i soldi dello stipendio. A quel punto la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell'ordine che, dopo due mesi di accertamenti, controlli della casa e testimonianze varie, hanno deciso di arrestare l'uomo.