Finita la fuga del truffatore violento: rintracciato dopo l’investimento fuori dal supermercato Italmark a Stezzano

Bergamo, 18 settembre 2025 – Un indagato per lesioni stradali. Si tratterebbe di un giovane romeno. Secondo indiscrezioni, in attesa di conferma, si trovava alla guida della vettura che lunedì sera ha travolto il cliente del supermercato Italmark di Stezzano, in via Santuario, che aveva tentato di bloccare un truffatore, quello che materialmente era entrato nel negozio per compiere il raggiro.

Il ferito, G.M., 55 anni, di Stezzano, è stato operato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato in gravi condizioni. La prognosi rimane riservata per via del trauma cranico riportato dopo la caduta a terra. I familiari gli sono accanto in queste ore difficili. Nel negozio da parrucchiera gestito dalla moglie, la voglia di parlare è poca. L’episodio lunedì sera intorno alle 19.30. Era il turno di un ragazzo un po’ corpulento, dalla carnagione olivastra e i capelli neri. Doveva pagare dei pomodori, alla cassiera continuava a chiedere dei cambi di banconote. Quando lei si è accorta del raggiro, lui ha chiesto scusa e ha preso 50 euro che nascondeva da qualche parte. E quando la cassiera ha chiamato il vicedirettore, il truffatore se l’è data a gambe.

"Ha provato a fuggire dalle porte d’ingresso automatiche, che dall’interno però sono chiuse. – ricorda una testimone – è corso verso le porte d’uscita che stanno dall’altra parte”. A quel punto, G.M lo avrebbe rincorso. “È riuscito a bloccare il truffatore e a tenerlo fermo per qualche minuto in attesa delle forze dell’ordine. Al personale del supermercato dicevamo di bloccare le porte d’uscita: “non possiamo, rispondevano, perché sarebbe sequestro di persona“”. Ad ogni modo c’erano anche le porte d’emergenza. Quelle restano aperte, il ragazzo poteva fuggire spingendole. Quando la situazione sembrava essersi calmata, il truffatore ha approfittato di un attimo di distrazione per guadagnare la via d’uscita.

Il 55enne lo ha rincorso all’esterno del supermercato per circa 200 metri. Il fuggitivo aveva lasciato l’auto in via Santuario, davanti all’Art Hotel dove ad attenderlo, se la ricostruzione sarà confermata, c’era il complice che è stato indagato. L’auto che parte a forte velocità, il 55enne già aggrappato al cofano dell’auto nel tentativo di fermarla. Testimoni raccontano di aver visto l’uomo volare sul tettuccio, prima di essere trascinato per qualche decina di metri per poi finire sull’asfalto. Pochi istanti dopo sono arrivati i carabinieri di Stezzano, ma l’auto che ha travolto il 55enne era già lontana.