Nascondeva la madre morta. Disposta perizia

Il pm Angeleri ha deciso di nominare un consulente che dovrà effettuare una perizia psichiatrica su P.B., la 60enne che per un anno avrebbe tenuto nascosta la mamma dopo il decesso in camera da letto nell’appartamento di via de Gasperi, in città. Nel frattempo la 60enne rimane ricoverata nel reparto di Psichiatria del Papa Giovanni XXIII, dove lunedì ha incontrato il legale che l’assiste, avvocato Francesco Mangoni. E lo stesso giorno alla camera mortuaria è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Francesca Pettinato. Sul corpo dell’anziana non sono stati riscontrati segni di violenza e gli inquirenti ipotizzano che l’anziana fosse ben accudita. Impossibile, al momento, risalire alla data del decesso: secondo la figlia sarebbe avvenuto il 17 settembre 2024. Durante l’autopsia sono stati prelevati parti di organi e tessuti che saranno analizzati per circoscrivere il periodo della morte, ma per i risultati bisognerà attendere. La figlia dell’anziana oltre che per occultamento di cadavere è indagata anche per truffa ai danni dello Stato. Nell’ultimo periodo, secondo i primi accertamenti da parte della Mobile, la 60enne, un impiego all’Inail, avrebbe incassato la pensione e l’indennità di accompagnamento. Avrebbe inoltre richiesto la 104, l’esenzione per seguire l’anziana madre a casa dal lavoro. Ma su questo sono in corso ulteriori verifiche. Madre e figlia vivevano sole in un appartamento in pessime condizioni igieniche. Un fratello, quello che ha dato l’allarme, vive a Genova. La sessantenne "ha fatto fatica a metabolizzare il distacco dalla madre – ha dichiarato l’avvocato –. È lucida, ma allo stesso tempo sembra distaccata dalla realtà, come se parlasse di qualcosa che non è capitato a lei". Francesco Donadoni