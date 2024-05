Festa Atalanta, è il gran giorno: l’arrivo dei giocatori in Comune per la medaglia d’oro

La pioggia non frena l’entusiasmo dei tifosi bergamaschi. In tanti stamattina a Bergamo hanno atteso l’arrivo del pullman dell’Atalanta a Palazzo Frizzoni per ricevere dal sindaco Giorgio Gori la medaglia d'oro della Città. Il Comune ha deciso di anticipare la consegna dell'onorificenza (che solitamente viene assegnata a fine anno) per farla coincidere con il giorno in cui tutta Bergamo si prepara a celebrare i vincitori dell’Europa League. “Una scelta suggerita dal cuore e dalla riconoscenza verso una squadra che ci ha riempiti di orgoglio”, aveva anticipato il sindaco Gori, che tra pochi giorni concluderà il suo secondo mandato.

Medaglia d’oro alla squadra

Stamattina la sfilata dei giocatori della Dea e dell’artefice del “miracolo di Dublino” Giampiero Gasperini, tra i flash dei fotografi e gli applausi dei tifosi, tenuti a distanza dalle transenne. Poi l’ingresso in Comune per la cerimonia della consegna, che avrà luogo nell'Aula consiliare, in occasione di un Consiglio comunale straordinario. Non a caso sul balcone di Palazzo Frizzoni stamattina è stata esposta la bandiera della Dea per salutare l’arrivo della squadra.

Bergamo festeggia l'Atalanta: bandiera della Dea in Comune, coppa sull'aiuola del Sentierone e addobbi nerazzurri in città

La festa di strada e il tour

Ma la vera festa, quella di strada con l’abbraccio della gente e il calore dei tifosi a osannare i campioni di Dublino avrà luogo in serata con il tour cittadino a bordo del bus scoperto. Intanto tutta la città si veste dei colori nerazzurri: bandiere sventolano ai balconi delle abitazioni e davanti ai locali addobbati per l’occasione, mentre una copia gigante della coppa dell’Europa League è stata installata su un’aiuola del Sentierone.

Il percorso del pullman scoperto

Alle 20.30 il pullman nerazzurro partirà da Colle Aperto, in Città Alta, scendendo dalle mura storiche verso la stazione della funicolare per entrare nel centro della città bassa da viale Vittorio Emanuele e scendere fino alle porte storiche, attraverso le vie chiuse al traffico. Poi la deviazione verso il quartiere dello stadio, dove il bus si fermerà nel piazzale all’esterno della curva Nord Pisani.

Ecco il percorso completo: partenza da Largo Colle Aperto – Viale delle Mura – Viale Vittorio Emanuele – Viale Roma – Piazza Matteotti – Largo Porta Nuova – Via Camozzi – Via Frizzoni – Viale Muraine – Via Cesare Battisti – Piazzale Guglielmo Oberdan – Viale Giulio Cesare – Piazzale Olimpiadi – Arrivo Via Fossoli/Lato Curva Nord Pisani Gewiss Stadium.

Strade chiuse e divieti di sosta

Per consentire il passaggio del pullman e l’arrivo dei tifosi, dalle 16 fino a cessato bisogno, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, nelle seguenti strade e piazze: Colle Aperto, Viale delle Mura, al Baluardo di San Michele, in Via Camozzi, in Viale Giulio Cesare nel tratto compreso tra Piazzale Oberdan e piazzale Olimpiadi, in Via Fossoli.

In via San Salvatore, dalle 19 fino a cessato bisogno, verrà invertito il senso di marcia, solo per i residenti di Città Alta, con transito in direzione di via Arena. Stesso discorso per via Brigata Lupi, con transito in direzione di via Locatelli. Divieto di transito, inoltre, nell’ultimo tratto di tutte le laterali che adducono al percorso.