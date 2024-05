Atalanta, Bergamo in festa: pullman scoperto da Città Alta allo stadio. Percorso, strade chiuse e parcheggi

Bergamo, 30 maggio 2024 – Giornata di festa, a Bergamo, per l’Atalanta, che ha conquistato l’Europa League. Questa mattina, la squadra è stata ospite a Palazzo Frizzoni, dove ha ricevuto la medaglia d’oro della Città di Bergamo. E, in serata, ci sarà l’attesissimo tour cittadino con il bus scoperto.

L'Atalanta ha ricevuto la medaglia d'oro della Città di Bergamo: nei giorni socrsi, la Giunta del Comune lombardo aveva approvato la delibera che formalizzava il riconoscimento. La consegna è avvenuta questa mattina, nell'Aula consiliare di Palazzo Frizzoni, in occasione di un Consiglio comunale straordinario. Il Comune ha deciso di anticipare la consegna dell'onorificenza - che solitamente vengono assegnate a fine anno - visto lo strepitoso successo sportivo conseguito la scorsa settimana a Dublino, dove i nerazzurri hanno battuto il Bayer Leverkusen aggiudicandosi la Uefa Europa League, e per far coincidere la consegna con il giorno dei festeggiamenti del titolo continentale, affiancando la celebrazione istituzionale alla festa del popolo atalantino prevista per la sera stessa. “Quella di conferire la massima onorificenza civica all'Atalanta è una scelta suggerita dal cuore e dalla riconoscenza verso una squadra che ci ha riempiti di orgoglio”, ha spiegato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

Il tour cittadino con il bus scoperto, con l’Europa League da esibire ai bergamaschi, si terrà questa sera, dalle 20.30. Il pullman nerazzurro partirà da città alta, da Colle Aperto, scenderà dalle mura storiche, quindi giù verso la stazione della funicolare per entrare nel centro della città bassa da viale Vittorio Emanuele e scendere fino alle porte storiche, attraverso appunto le vie del centro chiuse al traffico, per poi deviare verso il quartiere dello stadio dove il bus si fermerà nel piazzale all’esterno della curva Nord Pisani.

L’Atalanta ha diramato un comunicato riguardo il percorso che seguirà il pullman scoperto. La partenza del pullman scoperto è in programma da Largo Colle Aperto in Città Alta alle 20.30. C ome specificato dall'Amministrazione e dal club , tutti i tifosi sono invitati a prendere posto sui marciapiedi, lasciando libera la strada per il passaggio del pullman.

Il percorso del pullman scoperto sarà – Partenza da Largo Colle Aperto – Viale delle Mura – Viale Vittorio Emanuele – Viale Roma – Piazza Matteotti – Largo Porta Nuova – Via Camozzi – Via Frizzoni – Viale Muraine – Via Cesare Battisti – Piazzale Guglielmo Oberdan – Viale Giulio Cesare – Piazzale Olimpiadi – Arrivo Via Fossoli/Lato Curva Nord Pisani Gewiss Stadium.

Il Comune, dopo un confronto con la società e l'ufficializzazione del percorso che effettuerà l'autobus scoperto con a bordo i giocatori, l'allenatore Gian Piero Gasperini e i dirigenti, ha firmato un'ordinanza con le modifiche previste alla viabilità necessarie per consentirne il passaggio in tutta sicurezza e in modo ordinato del corteo.

Dalle 16 fino a cessato bisogno, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, esteso a tutte le categorie di veicoli, in Colle Aperto, lungo, lungo Viale delle Mura, al Baluardo di San Michele, in Via Camozzi, in Viale Giulio Cesare nel tratto compreso tra Piazzale Oberdan e piazzale Olimpiadi, in Via Fossoli.

In via San Salvatore, dalle 19 fino a cessato bisogno, verrà invertito il senso di marcia, solo per i residenti di Città Alta, con transito in direzione di via Arena. Stesso discorso per via Brigata Lupi, con transito in direzione di via Locatelli. Divieto di transito, inoltre, nell’ultimo tratto di tutte le laterali che adducono al percorso.

La Polizia locale consiglia, sino a esaurimento posti, di posteggiare nei principali parcheggi d’interscambio dell’area esterna al centro della città, ovvero quelli in via Spino, via San Giovanni Bosco, quello della Croce Rossa di via Broseta, via Goethe (stalli blu), quello del Conad di via Carducci o, in alternativa, nei parcheggi in struttura al di fuori del percorso. Si raccomanda fortemente ai tifosi di non arrivare con i propri mezzi in prossimità del centro città e a parcheggiare nelle zone limitrofe, senza intralciare la circolazione di veicoli e pedoni.