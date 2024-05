Atalanta, pronto il bus scoperto per la vittoria in Europa League: data e percorso della parata

Dopo tanta attesa la vittoria ha un gusto ancora più speciale. Perché sono servite ben tre sconfitte in altrettante finali di Coppa Italia prima di alzare al cielo la coppa più prestigiosa, l’Europa League. Il primo trofeo europeo vinto nella storia dell’Atalanta, la prima coppa che Gasperini, dopo un percorso fantastico di 8 stagioni, è riuscito a mettere nella bacheca di Zingonia.

Un successo che Bergamo ha festeggiato proprio nella notte in cui gli eroi nerazzurri trionfavano nella finale di Dublino contro gli invincibili del Leverkusen, ma anche il giorno successivo con un bagno di folla a Orio al Serio per il rientro della squadra. I festeggiamenti non sono ancora finiti, anzi, il piatto forte deve ancora arrivare.

Sì, perché come anticipato dal sindaco di Bergamo Gori (che il giorno dopo la partita aveva dato ampia disponibilità per organizzare la parata), l’Atalanta nella serata di venerdì 31 maggio sfilerà per le vie di Bergamo con un pullman scoperto, per condividere la gioia e il trofeo con tutti i suoi tifosi. Una scena simile a quanto già visto a Milano in occasione del ventesimo scudetto dell’Inter o a Bologna per la qualificazione Champions dei rossoblu.

Il percorso del bus scoperto e le vie chiuse

L'Atalanta nella serata di venerdì 31 maggio festeggerà dunque la conquista dell'Europa League con una parata sul bus scoperto. Il percorso prevede la partenza da largo Colle Aperto, a Bergamo Alta, fino all’arrivo previsto Gewiss Stadium in viale Giulio Cesare.

Lo ha annunciato la società, che prima sarà invece premiata con la Medaglia d'oro nel corso del consiglio comunale straordinario nella sede municipale di Palazzo Frizzoni. I tifosi sono invitati ad assistere al passaggio di squadra, staff e dirigenti sui marciapiedi.

Questo l'itinerario, che passerà anche dal centro cittadino: Largo Colle Aperto, Viale delle Mura, Viale Vittorio Emanuele, Viale Roma, Piazza Matteotti fronte Comune, Largo Porta Nuova, Via Camozzi, Via Frizzoni, Viale Muraine, Via Cesare Battisti, Piazzale Guglielmo Oberdan, Viale Giulio Cesare, Piazzale Olimpiadi con arrivo in Via Fossoli/Lato Curva Nord Pisani