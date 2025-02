Dopo l’alluvione. Sessanta milioni nella prevenzione

Interventi per un importo complessivo di 61,4 milioni di euro, di cui 29,1 milioni nel 2025, 15,5 milioni nel 2026 e 16,7 milioni nel 2027. È quanto prevede il Piano triennale dei lavori pubblici del Comune di Bergamo, il cui focus per quest’anno, dopo l’alluvione del settembre del 2024, sarà la prevenzione idrogeologica, insieme alla riduzione del rischio idraulico. Tra le opere più rilevanti, si segnalano la sistemazione idraulica della Valle di Astino/Longuelo, per un importo di 7 milioni di euro e la realizzazione del nuovo scolmatore del torrente Tremana, al momento in fase di progettazione esecutiva, per un investimento di 4,2 milioni di euro, di cui 2,1 finanziati dalla Regione Lombardia. A ciò si aggiungono le opere di sistemazione idraulica del bacino imbrifero della valletta di via Maironi da Ponte (800.000 euro) e la manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore (300.000 euro a cui si sommano 450.000 euro già destinati per la manutenzione ordinaria). L’amministrazione sarà impegnata anche nel recupero del Servizio abitativo comunale (Sap), che conta 986 alloggi, di cui circa 230 da ristrutturare. Nel 2024 sono stati approvati due progetti per la ristrutturazione di 40 alloggi situati nei quartieri di Celadina, Redona, Città Alta, Villaggio degli Sposi, Valtesse, Campagnola e Monterosso. Di questi, 20 sono in fase di esecuzione lavori mentre per gli altri 20 inizieranno nei prossimi mesi. Nel Piano 2025 vengono stanziati 700.000 euro per poter intervenire sulla ristrutturazione di altri 35/40 appartamenti.