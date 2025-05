Morto Oliviero Garlini, portò l’Atalanta a un passo dalla finale di Coppa delle Coppe

Bergamo, 8 maggio 2025 – Un altro calciatore dei meravigliosi anni ‘80-‘90 e beniamino delle squadre lombarde (e non solo) ci lascia. Si è spento dopo una lunga malattia Oliviero Garlini, classe 1957, bergamasco di Stezzano.

L’ex attaccante esordì in Serie A con la maglia del Como nel 1976 (tre presenze e zero gol). Poi una lunga carriera in giro per l’Italia, vestendo le maglie di Lazio (58 presenze e 19 reti) e Inter (20 presenze e 4 gol) –fu riserva di Spillo Altobelli e “Kalle” Rummenigge – prima di approdare finalmente nel club del suo cuore, l'Atalanta, che ha subito riportato il lutto per la scomparsa del giocatore.

Il sito online dell'Atalanta

Coopa delle Coppe

Era la stagione 1987-1988, quella della storica partecipazione alla Coppa delle Coppe pur giocando in bergamaschi in Serie B. Garlini fu uno dei protagonisti, trascinando la squadra nella massima serie con 17 reti. Non solo: mise a segno reti importanti anche nel terzo torneo continentale, contro Merthyr Tydfil e Ofi Creta, oltre all’indimenticabile gol su rigore contro il Malines, a Bergamo, che in quel momento valeva il pass per la finale.

Complessivamente con la Dea 27 gol (18 in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Coppa delle Coppe) in 55 partite. Attaccante moderno Garlini, rapido e con l'istinto del gol, in Serie A ha totalizzato in tutto 118 presenze e 18 reti. ù

Ma anche fra i cadetti fece benissimo, 189 con 55 marcature. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo nel 1992 (ultima squadra il Corbetta), ha allenato le giovanili del Dalmine e ha ricoperto incarichi dirigenziali, tra cui quello di direttore generale dell’Azzano Fiorente Grassobbio. Ma è stato anche brillante e attento opinionista televisivo.

La famiglia Garlini, nel comunicare la triste notizia, ha voluto ringraziare tutto il personale della Fondazione Caccia di Gandino "Wper la grande professionalità e umanità e amore con cui si sono presi cura del nostro Oliviero e della nostra famiglia in questo momento”. Appresa la notizia, il Presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca e tutta la famiglia nerazzurra hanno espresso sincere condoglianze alla moglie e ai figli di Garlini.