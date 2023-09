Bergamo, corso di difesa personale per le donne nel nome di Yana Malaiko

Romano di Lombardia, 6 settembre 2023 – Primo importante traguardo per l'associazione Y.A.N.A. (acronimo di You Are Not Alone), l'associazione nata nel nome di Yana Malaiko. Lunedì in una palestra di Romano di Lombardia, dove Yana era vissuta prima di trasferirsi a Castiglione delle Stiviere, inizierà un corso di difesa personale per la prima donna che si è rivolta all'associazione. La palestra è della Società A.S.D. Kombat Sport Promotion. La giovane donna (che risiede nelle Bergamasca) eseguirà con gli altri iscritti i corsi di kickboxing, pugilato K1, tenuti dai maestri Arthur Alimi, Amanda Santinello e Fabio Taveri.

Y.A.N.A. è nata per volontà di Oleksandr, padre della 23enne ucraina, che ha voluto un'associazione di volontariato che lottasse contro i femminicidi e aiutasse le vittime di violenza sia domestica sia all'esterno delle mura di casa. Fra i fondatori, oltre a Oleksandr, i nonni di Yana, Giovanni e Larysa, Francesco Porrello, scelto come presidente, l'avvocato Angelo Lino Murtas, legale della famiglia Malaiko, l'avvocato castiglionese Tommaso Scudella. La sede legale è a Romano di Lombardia.

Per la morte di Yana l'ex fidanzato Dumitru Stratan, moldavo di 34 anni, è in carcere accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal legame affettivo fra vittima e indagato e di occultamento di cadavere.