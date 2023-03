Omicidio di Yana, il cane Bulka torna in famiglia: fu lo stratagemma dell’assassino

Oleksandr, il padre di Yana, è il primo a sinistra

Per Oleksandr Malaiko è stato come vedersi restituire qualcosa della figlia che gli è stata strappata la notte del 20 gennaio. Questa mattina, a Castiglione delle Stiviere, al padre di Yana è stato consegnato Bulka, il cagnolino tanto amato dalla figlia. Erano con Oleksandr alcuni volontari di Castiglione delle Stiviere, che non hanno mai smesso di essergli vicini: Andrei, il giovane che Yana frequentava da qualche settimana, l'avvocato Tommaso Scudella, castiglionese, legale di un'associazione che sta nascendo, Y.A.N.A. (You Are not Alone), affiancando l'avvocato Angelo Lino Murtas, legale della famiglia Malaiko, l'avvocato Ferdinando Mauro, milanese, esperto di diritto di famiglia. Bulka era stato usato come stratagemma usato da Dumitru Stratan, l'ex fidanzato moldavo di Yana, per attirarla in un agguato la 23enne ucraina. Stratan, moldavo, 34 anni compiuti oggi, è in carcere a Mantova, accusato dell'omicidio volontario premeditato di Yana e occultamento di cadavere. Yana aveva trascorso la serata del 19 gennaio in compagnia di Andrei, prima a cena in un ristorante di Lonato del Garda e poi nell'abitazione del ragazzo, a Medole. A partire da mezzanotte e mezza erano arrivati sul suo cellulare una mezza dozzina di chiamate di Stratan e numerosi sms. L'argomento era sempre lo stesso: Dumitru aveva...