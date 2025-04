Il corpo di una giovane donna riaffiora dal fiume Serio: il mistero della morta senza nome ad Alzano Lombardo

Alzano Lombardo (Bergamo), 6 aprile 2025 – Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina (domenica 6 aprile 2025), attorno alle dieci sul greto del Serio, nella parte secca del fiume, ad Alzano Lombardo al confine con Ranica, provincia di Bergamo. L’identità della donna è ancora sconosciuta.

Erano circa le dieci del mattino quando un passante ha contattato il numero unico 112, che sul posto ha inviato il 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri. Dalle prime informazioni, la vittima sarebbe una donna tra i 30 e i 35 anni. I militari dell’Arma hanno setacciato la zona, ispezionando sia il cavalcavia sia gli argini del fiume. Il corpo è stato recuperato sui sassi nella parte secca del Serio, sotto il ponte della strada statale 671. Un gesto volontario? Un atto violento? La donna potrebbe essere annegata e il corpo trasportato poi dalle acque fino alla sponda del fiume. Ma è solo un’ipotesi. In questa fase preliminare di indagini si batte ogni pista.

Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura (pm Claudia Angeleri) sono in corso. Non è esclusa alcuna pista. Nel primo pomeriggio di domenica il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in attesa dell’autopsia che potrebbe far luce sulle cause della morte (dall’osservazione dei segni trovati sul cadavere) e dare un’identità alla donna.

L’area, vicina a una pista ciclabile, è normalmente tranquilla e frequentata da cittadini che conducono a passeggio i loro cani o fanno sport. Gli inquirenti mantengono massimo riserbo sul caso.