Cremona, perde il controllo della moto lungo la Paullese: morto centauro di 56 anni

Cremona, 6 aprile 2025 - Un uomo di 56 anni di Cremona è morto in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica lungo la Paullese alle porte della città. Secondo i primi accertamenti il cremonese potrebbe aver perso il controllo della sua moto a causa di un malore ma la dinamica è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale.

Di sicuro è finito fuori strada in uscita da una rotonda all'altezza di Picenengo e quando i soccorritori sono arrivati sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, non c'era più nulla da fare.

L’incidente di Somaglia

All’alba di domenica mattina un altro incidente si è registrato nella “bassa” con conseguenze per fortuna non tragiche: sulla strada provinciale 126, che collega Somaglia a Senna Lodigiana, una 24enne al volante della sua auto ha sterzato per evitare una lepre apparsa improvvisamente sulla carreggiata. La conducente è quindi riuscita a salvare la vita all'animale, presto fuggito nei campi adiacenti, ma lei ha avuto la peggio. L'automobile, una Fiat Panda, è finita sulla ciclabile laterale di asfalto e si è ribaltata su un fianco. Il veicolo ha riportato danni pesanti e la guidatrice ha accusato un trauma al collo. Fortunatamente, però, nonostante la paurosa dinamica della fuoriuscita stradale, la 24enne non corre pericolo di vita.