Aeroporto di Malpensa in continua crescita: Thai torna a volare su Bangkok

Malpensa (Varese) – In continua crescita il traffico all’aeroporto di Malpensa: nei primi sei mesi del 2024 è stato registrato un incremento del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. E vengono attivati nuovi collegamenti: Thai Airways International e Sea Milan Airports hanno inaugurato la ripresa dei voli tra Malpensa e l’aeroporto internazionale di Bangkok.

I voli non stop da Malpensa a Bangkok hanno frequenza giornaliera e sono operati da nuovi Boeing 787 Dreamliner, configurati in due classi di servizio. "Sea Aeroporti di Milano saluta con grande soddisfazione il ritorno di Thai sul mercato italiano, più di quattro anni dopo la sospensione per la pandemia, e per la prima volta con frequenza giornaliera – spiega Aldo Schmid, Aviation Marketing Negotiations & Traffic Rights Manager di Sea – Il servizio quotidiano del prestigioso vettore orientale consente di offrire non solo un comodo collegamento diretto tra le due grandi capitali della moda ma anche di soddisfare la crescente domanda sulle rotte tra Milano e i Paesi Asean, l’Asia orientale e l’Australia, una macroregione in grande crescita e ricchissima di destinazioni interessanti sia per i flussi turistici sia per il business".

Un collegamento che conferma la leadership di Malpensa tra gli scali europei per numero di connessioni dirette con l’Estremo Oriente. Anche Egyptair ha annunciato un nuovo collegamento, diretto Malpensa-Luxor dal 6 ottobre. Oggi sono 182 le destinazioni servite da Malpensa con collegamenti in 78 Paesi. In crescita anche il traffico a Cargo City, con Malpensa che si conferma leader in Italia: da gennaio a maggio l’incremento è stato del 12,8%. Per il trasporto merci un’importante novità: lunedì è atterrato a Malpensa il Boeing di Msc Air Cargo che sarà impiegato su Hong Kong.