Malpensa, il centro logistico di Dhl porta d’accesso per le merci dall’America e dall’Asia: “Una struttura d’avanguardia” Il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo in visita all’hub d’ultima generazione su cui sono stati investiti 110 milioni di euro, e che è in grado di gestire fino a 38.500 pacchi all’ora