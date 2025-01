La domenica per tutta la famiglia a Varese. A spasso per le vie delle città a caccia di befane, dolci e spettacoli

Varese, 5 gennaio 2025 – Sarà un’Epifania ricca di eventi in tutto il Varesotto. Alle 17 al Teatro Nuovo di Varese va in scena lo spettacolo “Fiabe dolci, dolci da fiaba”, che replica lunedì allo stesso orario al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio. Questa sera invece a Casciago si svolge il tradizionale Gran falò della Befana promosso dalla Pro loco. Alle 19 l’apertura dell’area ristoro a Sant’Eusebio, a seguire la distribuzione delle calze ai bambini e l’accensione del fuoco. Quindi il clou degli eventi proprio nella giornata dell’Epifania.

Gli eventi in provincia

A Valganna il Gruppo Alpini organizza la “camminata con i Re Magi” con partenza alle 9 dalla chiesa di Boarezzo e arrivo a Ghirla alle 11.15, mentre alle 14.30 seguirà alla Badia di Ganna la tombolata promossa dal Csi. Ad Azzate l’Epifania sarà solidale, con l’evento “Vennero portando doni”. Il ritrovo è per le 10.45 a Villa Mazzocchi, dove si potranno consegnare beni alimentari non deperibili e prodotti per l’igiene personale, che saranno destinati alle persone in difficoltà del territorio. Seguiranno la processione con i Magi e la messa nella chiesa parrocchiale. A Castellanza alle 11 si ripeterà il rito tradizionale firmato dal Cai con la discesa delle Befane dal campanile della chiesa di San Bernardo in Castegnate.

Il lungo weekend dell’Epifania, che si prevede molto vissuto vista la concomitanza con l’inizio dei saldi, sarà inoltre l’ultima occasione per poter ammirare lo spettacolo di luci natalizie ai Giardini Estensi di Varese, che termina proprio lunedì 6, così come la Città dei Presepi presso il Chiostro di Voltorre a Gavirate.