Cortei, contest e proiezioni. Parte il calendario dell’Anpi: "Ci rivolgiamo agli studenti"

La sezione cittadina dell’Anpi ha definito gli appuntamenti dei primi due mesi dell’anno. Nel giorno dell’Epifania si rinnova un appuntamento tradizionale, alla sala Ratti di corso Magenta 9. Alle 10 la Befana regalerà una calza golosa a tutti i bambini. Sarà poi proiettato il film “Il robot selvaggio“ (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Il 14 gennaio si terrà la commemorazione dell’80esimo anniversario dei deportati della Franco Tosi a Mauthausen. Alle 9 l’ingresso in fabbrica da piazza Monumento, alle 9,30 prenderanno il via gli interventi nella Sala montaggio: quelli della rappresentanza sindacale unitaria, del sindaco Lorenzo Radice, degli studenti delle scuole e del presidente nazionale Anpi Gianfranco Pagliarulo. Seguiranno la posa delle corone, il corteo per le vie cittadine e l’intervento conclusivo al Monumento dei partigiani (al cimitero) da parte del presidente dell’Anpi di Legnano Primo Minelli.

Il 19 verrà celebrato il Giorno della Memoria con un concerto che vedrà protagonisti gli orchestrali e il coro stabile del Teatro alla Scala di Milano alle 16 al teatro Tirinnanzi (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Il 21 gennaio alle 9,30 al Tirinanzi, l’incontro con gli studenti delle superiori che hanno partecipato alla visita ai campi di concentramento. Infine il 15 febbraio, alle 14,30, l’assemblea degli iscritti Anpi con il vicepresidente nazionale vicario Carlo Ghezzi. Ricordiamo infine il concorso “La Costituzione italiana: radice del futuro“, rivolto alle medie e superiori cittadine. I ragazzi possono presentare un elaborato entro il 16 gennaio, scrivendo a anpi.legnano@libero.it. Silvia Vignati