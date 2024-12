Epifania e sfilata dei Magi a Milano: il 6 gennaio saranno distribuiti mille pani benedetti

Milano – Il 6 gennaio, festa dell'Epifania, Milano si colora di tradizione, fede e solidarietà. Come da consuetudine, una processione storica parte dalla maestosa cattedrale del Duomo per dirigersi alla basilica di Sant'Eustorgio, dove sono custodite le reliquie dei Magi. Tra canti, preghiere e costumi d'epoca, la città si stringe in un abbraccio spirituale che rievoca il cammino dei Re Magi verso Betlemme. A rendere ancora più significativa questa celebrazione, da alcuni anni, è il gesto simbolico e generoso dell'associazione Fornai Milano, che dona 1000 pani benedetti ai fedeli presenti. Distribuiti dai volontari di "Pane in piazza" - l'iniziativa benefica dei Frati Cappuccini Missionari in collaborazione con Famiglia Marinoni - questi pani diventano il segno tangibile di un messaggio di pace, condivisione e fraternità.

L'evento vede antichi pastori, dame, fanti e cavalieri che da piazza Duomo percorrono via Torino, sostano davanti la basilica di San Lorenzo per rievocare l'incontro dei Magi con Erode e la sua scorta e poi attraverso corso di Porta Ticinese raggiungono piazza Sant'Eustorgio circa per la fine della Messa: qui, sul sagrato della chiesa, viene allestito un presepe vivente con i personaggi della Sacra Famiglia e i tre saggi venuti dall'Oriente secondo la tradizione millenaria depongono davanti alla mangiatoia i loro doni, oro, incenso e mirra. All'uscita della celebrazione eucaristica, si svolge l'offerta dei pani. L'evento, che ebbe origine nel 1336, richiama sempre una grande partecipazione di cittadini e turisti e registra la presenza delle massime autorità laiche e religiose meneghine.