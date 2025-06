Un nuovo futuro per il Bosco dei Ronchi, il progetto prende vita

Il Comune lo ha annunciato qualche giorno fa, adesso c’è anche una data per una prima presentazione pubblica del progetto: si terrà il 18 giugno alle 16 nello Spazio Incontro Canazza (all’interno dello Spazio 27b di via Girardi) l’incontro “Un nuovo futuro per il Bosco dei Ronchi”, che ha come oggetto il programma di recupero dell’area verde. Interverranno alla serata Lorena Fedeli, assessore delegato alla Città Futura, e Paolo Alleva, progettista e direttore dei lavori. L’evento sarà moderato da Claudio Pio Clemente, Presidente Consulta Oltresempione.

Il progetto interessa 7mila 600 metri quadrati dell’area boschiva nella zona alta dei Ronchi (circa 17mila metri quadrati) che l’amministrazione comunale ha acquisito da privati nel luglio 2023.

L’importo complessivo del progetto è di 149mila euro: 82mila 500 euro saranno impiegati nei lavori di taglio e piantagione che cominceranno nell’autunno 2025, mentre le risorse restanti finanzieranno l’attività di manutenzione negli anni successivi. P.G.