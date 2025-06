Premio Air Cargo. Scalo al primo posto

È vincente il percorso intrapreso da Malpensa Cargo, a conferma dell’apprezzamento dimostrato dal settore arriva il premio “Air Cargo Week - World Air Cargo Awards 2025“ nella categoria “Airport of the Year 2025 - Regional Cargo Hub“ al primo posto davanti a Bangalore, Monaco, Bruxelles e Budapest.

"Il premio è per noi un riconoscimento importante, la conferma dell’impegno di Sea e di tutto l’ecosistema Malpensa verso eccellenza operativa, innovazione e collaborazione – spiega Francesco Raschi, direttore Cargo & Real Estate di Sea Aeroporti di Milano – In un momento molto significativo perché abbiamo lanciato Milano Malpensa Cargo Community, visione condivisa per il futuro del cargo aereo".

Malpensa è il principale aeroporto cargo italiano: nel 2024 ha gestito oltre 782.000 tonnellate di merci.