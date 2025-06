Si accende Il Faro di largo Flaiano. Un dono alla città e ai piccoli pazienti

Un regalo alla città e in particolare ai bambini affetti da patologie oncoematologiche: si è acceso Il Faro di largo Flaiano a Varese. L’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità, a partire dal prefetto Pasquariello e dal governatore Fontana, ha celebrato l’importante progetto di ristrutturazione promosso dalla Fondazione Giacomo Ascoli.

Nell’edificio all’ingresso di Varese troveranno ospitalità le famiglie dei pazienti ricoverati nelle camere protette di lunga degenza all’Ospedale Del Ponte - che apriranno a breve - e i medici ricercatori e specializzandi dell’Università dell’Insubria, grazie a una convenzione con l’ateneo che assicura un canone di locazione calmierato.

"Arrivare a questo traguardo è stata un’impresa lunga, difficile, faticosa ma anche esaltante, perché le preoccupazioni per il dilatarsi dei tempi e dei costi si sono risolte grazie alla grande risposta solidale di coloro che hanno compreso e condiviso l’importanza del progetto", ha commentato Marco Ascoli, presidente della fondazione che porta il nome del figlio Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin.

La palazzina ospita gli uffici della fondazione e di altre associazioni del terzo settore al pian terreno, mentre al seminterrato si trovano la lavanderia e i servizi comuni a disposizione degli ospiti. Ai piani superiori gli otto appartamenti già completamente arredati. Sei bilocali al primo e secondo piano sono riservati all’università, mentre i due appartamenti più spaziosi si trovano al piano attico e sono stati ricavati recuperando il sottotetto, con la vista sulla città e le Prealpi.

I lavori sono stati diretti dall’architetto Elena Brusa Pasquè: una ristrutturazione impegnativa e complessa partita a dicembre 2021. Oggi il Faro sarà aperto ai donatori che hanno contribuito.