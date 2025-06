La Giunta di Castellanza è realtà. Tra le novità il numero due Merati

La nuova Giunta è realtà. Presentata ieri a Palazzo Brambilla, si appresta a governare la città nei prossimi cinque anni. La composizione vede il sindaco Cristina Borroni mantenere per sé le deleghe a Servizi sociali, Sicurezza e Protezione civile. Il vicesindaco Claudio Merati, una delle novità della Giunta, si occuperà di Politiche giovanili, Sport e Marketing territoriale. Unisce una carriera quarantennale nel settore farmaceutico all’impegno nel volontariato.

Stimolato dall’ex sindaco Mirella Cerini a impegnarsi nell’Amministrazione, assume per la prima volta il ruolo del numero due. Maria Luisa Giani viene confermata a Bilancio, Tributi, Partecipate e Affari generali: vanta 42 anni di esperienza nel settore pubblico. Dal 2017 ricopre l’incarico di assessore al Bilancio, nominata dall’ex sindaco Cerini. Vanni Mirandola viene confermato come assessore a Sviluppo e Governo del territorio e Ambiente. Dal 2007 al 2024 ha gestito le deleghe ai Lavori pubblici, Ambiente e Politiche del territorio. Davide Tarlazzi è confermato assessore a Cultura e Istruzione. Combina formazione accademica ed esperienza pratica nel settore educativo e culturale. Ha curato il progetto di valorizzazione di Villa Brambilla nel bicentenario. Luigi Croci rappresenta una novità negli assessorati, assumendo la delega ai Lavori pubblici.

Nei due mandati precedenti ha ricoperto la carica di capogruppo e consigliere comunale con delega allo Sport. La squadra si completa con quattro consiglieri delegati, tutti nuovi ingressi. Marco Butti assume la delega alle Politiche giovanili, laureato in Scienze politiche e in Scienze pedagogiche ha sviluppato competenze nell’ambito educativo come educatore in strutture per ragazzi e istituti scolastici. Anna Castiglioni, consigliere delegato al Marketing territoriale e Personale, castellanzese, è avvocato specializzato in Diritto del lavoro e ha sviluppato competenze nella mediazione tra le parti. Marco Oldani ricopre la delega all’Innovazione tecnologica e Digitalizzazione.

Laureato in Informatica, è dipendente amministrativo all’Università Cattaneo di Castellanza. Teresina Rizzi assume la delega alle Piccole manutenzioni e Decoro urbano. Diplomata geometra, porterà in Comune un bagaglio tecnico di oltre quarant’anni nel settore edilizio e della Pubblica amministrazione.

