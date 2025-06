Troppi incidenti, sì alla rotatoria più sicura

Troppi incidenti, anche gravi: l’incrocio tra viale Ticino e viale Po, a Lonate Pozzolo, diventerà più sicuro grazie alla realizzazione di una rotatoria. Nel Piano triennale delle opere pubbliche è inserita come prioritaria la realizzazione di una rotonda. Spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Gennaro Portogallo: "Sarà una rotatoria leggermente ovalizzata, che ha lo scopo di ammorbidire gli ingressi all’incrocio, in questo modo vogliamo sfruttare gli spazi ed evitare di procedere con l’esproprio dei terreni dei privati". Il costo è intorno ai 500mila euro. Il progetto dovrebbe essere adottato nel Piano delle opere pubbliche entro fine luglio e poi approvato dal consiglio comunale nel mese di settembre, quindi l’intenzione dell’amministrazione comunale è di procedere con l’affidamento dei lavori entro la fine di quest’anno per poi dare il via all’opera nella primavera del prossimo. Allo studio anche l’ipotesi di realizzare, dalla futura rotonda a quella già esistente, una pista ciclopedonale, che possa garantire una maggiore sicurezza alle cosiddette “utenze deboli“, ossia ai pedoni e ai ciclisti.