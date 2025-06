Topi d’appartamento sorpresi dai militari

Sventato un tentativo di furto a Gallarate. L’altra sera i carabinieri hanno sorpreso due uomini intenti a scavalcare la ringhiera del balcone di un appartamento al primo piano di un condominio. I malviventi, visti i militari, hanno tentato la fuga calandosi dal balcone e scavalcando le recinzioni delle vicine abitazioni. Uno dei due è riuscito a far perdere le sue tracce, l’altro si è diretto in una piazzetta: ad attenderlo c’era un terzo complice a bordo di un’auto di grossa cilindrata. I militari lo hanno rincorso fino all’auto, il conducente ha tentato di investirne uno. Il fuggiasco è stato raggiunto dal capo equipaggio che è stato minacciato con un cacciavite. Visto il pericolo, il sottufficiale ha usato il taser: l’uomo, un cubano, è stato così bloccato e ammanettato, mentre il complice in auto si è dato alla fuga. Ulteriori indagini sono in corso per accertare l’identità dei due complici.